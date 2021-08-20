Петропавловск-Камчатский, 20 августа, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В Камчатском крае стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Две больницы региона сокращают места для больных COVID-19. Такой приказ подписала министр здравоохранения Камчатки Марина Волкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе ведомства.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Читайте также: На Камчатке сокращают коечный фонд ковидных госпиталей

Меньше коек для заболевших коронавирусом стало в городской больнице №2 Петропавловска-Камчатского и Камчатской краевой больнице имени Лукашевского. Всего на территории региона пять медучреждений принимают больных COVID-19 для стационарного лечения. В ковидных госпиталях Камчатки 600 мест, из них заняты — 372.

Одной из причин улучшения ситуации с коронавирусом в регионе краевой минздрав называл массовую иммунизацию населения. Полностью привиты 58 397 жителей Камчатки, однократно вакцинированы — 72 510 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на Камчатке заразились коронавирусом 17 802 человека, погибли — 244 (данные ресурса стокоронавирус. рф). Количество погибших практически не увеличилось с июля.