Новосибирск, 20 августа, 2021, 04:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года по сравнению сиюнемцены производителейпромышленных товаровв среднем выросли на1,6%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разнообразие товаров

«За прошедший месяц в обрабатывающих производствах цены увеличились на 1%, в добыче полезных ископаемых — на 6,2%, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (при формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за июнь 2021 года) и водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 2,2%», — уточняет региональный орган статистики.

По сравнению с декабрём 2020 года цены производителей промышленных товаров в июле 2021 года - на 13,6%, с июлем 2020 года - на 15,4%.