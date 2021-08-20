Москва, 20 августа, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Неблагоприятные природные явления вновь испытают южные регионы России 20 и 21 августа, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Южном федеральном округе будет неспокойно. В пятницу и субботу в Краснодарском крае и Адыгее прогнозируются сильный грозовой дождь, ливни, град, ветер до 22 м/с. В Крыму тоже будет сложная ситуация: сильный ливневый дождь, гроза, град и ветер до 25 м/с», — сказал он.

По словам главы Гидрометцентра, два жарких дня предстоит пережить в Волгоградской и Астраханской областях. Температура воздуха в этих регионах повысится до +41°C, а в Калмыкии 38-градусная жара будет сопровождаться пыльными бурями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Крыму для защиты от подтоплений возвели четыре временные дамбы.