Вашингтон, , 04:24 — REGNUM США в рамках глобального «Акта Магнитского» 19 августа ввели санкции в отношении трёх высокопоставленных должностных лиц Кубы «в ответ на насилие против мирных демонстрантов». Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Куба США

В американский санкционный список были включены руководитель оперативного управления Революционных вооружённых сил Кубы, представитель Генштаба генерал-майор Роберто Легра Сотолонго, начальник центрального подразделения армии генерал-майор Андрес Лауреано Гонсалес Брито и глава управления по вопросам пенитенциарных учреждений при МВД Абелардо Хименес Гонсалес.

В распространённом документе отмечается, что последние меры являются «четвёртым раундом санкций с момента начала протестов на Кубе 11 июля 2021 года».

Минфин США «Минфин продолжает преследовать лиц, которые связаны с действиями по подавлению мирных протестов за демократию на Кубе».

Напомним, 11 июля в ряде кубинских городов прошли протесты, участники которых громили магазины и нападали на сотрудников правоохранительных органов. Противодействие погромщикам также оказывали сторонники правительства, многие из которых получили ранения. Ответственность за провоцирование и организацию беспорядков кубинские власти возложили на правительство США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден обещал вскоре ввести ещё больше санкций против Кубы из-за реакции кубинских властей на недавние протесты в республике.

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