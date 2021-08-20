Москва, 20 августа, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Российские лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали за сутки 65 лесных пожаров на площади 162,1 тыс. га, сообщили 20 августа в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Якутии

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«На 00:00 мск 20 августа на территории Российской Федерации действовало 128 лесных пожаров на площади 1 537 338 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении ведомства.

В Авиалесоохране добавили, что наибольшая площадь горения по-прежнему приходится на Якутию. Там остаются действующими 36 пожаров на площади 1 390 151 га (пройденных огнём).

К тушению привлечены 7 005 человек, 1 283 единицы техники, 27 самолётов и вертолётов для тушения, ещё 55 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что ситуацию с пожарами в Якутии удалось преломить — 19 августа стало первым днём с мая 2021 года, когда отсутствует прирост площадей пожара.