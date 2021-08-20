Каракас, , 03:20 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Феликса Пласенсию на пост министра иностранных дел республики. Об этом он 19 августа написал на своей странице в Twitter.

Николас Мадуро Kremlin.ru

Пласенсия сменил на посту главы МИД Хорхе Арреансу, который руководил работой министерства с 2017 года.

«Давайте сделаем так, чтобы наша мирная дипломатия восторжествовала во всем мире», — написал венесуэльский лидер.

Арреаса после ухода возглавит министерство промышленности и национального производства республики.

Перестановки в правительстве Венесуэлы прошли в преддверии ноябрьских местных и региональных выборов. Всего Мадуро сменил пять министров.

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