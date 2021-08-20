Красноярск, 20 августа, 2021, 03:11 — ИА Регнум. В пятницу, 20 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:40 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 20 на 21 августа ожидается до +7… +9 °C, облачно, дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В субботу, 21 августа, в Красноярске до +13… +15 °C днём и +8… +10 °C ночью, облачно, без осадков.

В воскресенье, 22 августа, в Красноярске ожидается до +17… +19 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +7…+9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 и 21 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, в Туве местами сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с. В Эвенкийском муниципальном районе (МР) местами грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска предупредили об ухудшении погоды.