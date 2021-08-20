Минск, , 03:01 — REGNUM Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев на территорию Белоруссии, сообщила 19 августа пресс-служба белорусского пограничного комитета в своём Telegram-канале.

Беженцы Pmm.org.pl

«Гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых граждан неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны», — говорится в сообщении.

В погранкомитете Белоруссии добавили, что к границе мигрантов доставили польские пограничники. Один из пострадавших имел «явные признаки инвалидности выглядел изможденным и жаловался на недомогание», ему оказана медицинская помощь в Гродно. Другие отказались от помощи и сообщили, что намерены добиваться предоставления статуса беженца в странах Евросоюза.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Польше предприняли попытку насильно выдворить в Белоруссию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана.

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