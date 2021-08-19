Берлин, 20 августа, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа прилетит в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет её последний визит в Россию на посту главы немецкого правительства.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Как сообщили в агентстве печати и информации правительства Германии, Меркель обсудит с Путиным отношения двух стран, борьбу с распространением коронавируса, ситуацию в Афганистане, исполнение Минских соглашений по Украине.

«Ещё одним пунктом программы визита станет возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Кремля в ознаменование 80-летия нападения немецкого вермахта на Советский Союз 22 июня 1941 года», — говорится в сообщении.

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Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что речь на переговорах в Москве будет идти о крупных международных темах, в частности, «о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает».