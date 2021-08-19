Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 19 августа разнонаправленно. Dow Jones замедлил снижение на фоне падения цен на нефть, угрозы ужесточения монетарной политики ФРС и распространения новых штаммов коронавируса.

USA-Reiseblogger Фондовая биржа на Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 66,57 пункта (0,19%), до уровня 34 894,12 пункта. S&P 500 подорожал на 5,53 пункта (0,13%), приподнявшись до уровня 4405,80 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 15,87 пункта (0,11%), до уровня 14 541,79 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,52, до уровня $63,69 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка второй день подряд завершают торги снижением. Меньше других 18 августа потерял Nasdaq.

Читайте также: Нефть пробила нижний уровень поддержки в $66