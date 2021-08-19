Альбукерке, США, 20 августа, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Четверо полицейских получили ранения в результате перестрелки с преступниками в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). Об этом 19 августа сообщил представитель городской полиции Тим Келлер, передает телеканал KOB 4.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Отмечается, один из них стражей правопорядка получил ранение в грудь и находится в критическом состоянии. Полицейские выехали по сигналу об ограблении в восточной части города.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в стрельбе по сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа две женщины были убиты сотрудником завода в американском городе Франкфорт (штат Индиана).