Мадрид, 20 августа, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» не смогли войти в испанский порт Сеута из-за решения, принятого министерством иностранных дел Испании, сообщила 19 августа газета El Pais.

Испания

Корабли запросили трёхдневную стоянку с 18 августа, и в Генштабе ВС Испании не возражали. Однако в МИД приняли обратное решение в связи с тем, что якобы не получили ответа российской стороны о маршруте кораблей после выхода из Сеута.

El Pais отмечает, что этот шаг испанских властей является политическим, поскольку весной 2022 года в Мадриде должен состояться следующий саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса (НАТО).

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Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту стали обычной практикой в период с 2010 по 2016 год. За шесть лет было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.