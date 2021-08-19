Вашингтон, 20 августа, 2021, 01:16 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека стали жертвами наводнения в американском штате Северная Каролина, вызванного тропическим штормом «Фред». Об этом 19 августа сообщается на странице в Twitter аварийно-спасательных служб округа Хейвуд.

Джордж Иннесс. Надвигающийся шторм (фрагмент)

Еще не менее 20 человек числятся пропавшими без вести. Ведутся их поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа агентство Associated Press предупредило об угрозе приближающегося к американскому штату Нью-Йорк шторма «Фред», который может вызвать наводнения и сход оползней в регионе.