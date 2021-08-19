Москва, 20 августа, 2021, 00:57 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 41 летательный аппарат иностранных государств (29 самолётов-разведчиков и 12 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 20 августа опубликовала газета «Красная звезда».

Alan Wilson Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 224 лётные смены на 68 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 900 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 13 тыс. практических мероприятий на 135 полигонах. Было выполнено около двух тысяч занятий по вождению, из них 50% — ночью. Десантниками было выполнено около семи тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 100 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа отремонтированы и поставлены в войска боевые машины пехоты БМП-2 и автомобили КамАЗ-4350.

Как сообщало ИА REGNUM, к границам России в течение недели приближались 33 иностранных самолёта-разведчика.

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