Белград, 20 августа, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Сербия находится в списке ста стран — подписантов открытого заявления Госдепа США об Афганистане, в котором все конфликтующие стороны в этой стране призываются обеспечить условия для беспрепятственной и организованной эвакуации иностранных граждан и афганцев, которые желают покинуть страну.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

На сайте Госдепа США 19 августа был опубликован обновленный список стран, которые подписали этот документ, и среди них находится Сербия.

Из стран, с которыми граничит Сербия, заявление не подписали только Босния и Герцеговина и Венгрия, сообщил телеканал РТС.

«Афганцы заслуживают жить в безопасности и с достоинством. Международное сообщество готово им помочь», — подчеркивается в заявлении Госдепа США.

Напомним, что ранее 19 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не станет «парковкой для беженцев», но она должна проявить сострадание к афганскому народу.