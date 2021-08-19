Дамаск, 20 августа, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Ракетный обстрел Израиля в небе над Дамаском отразили средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, 19 июля сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Атака велась из воздушного пространства Ливана. Большая часть ракет была уничтожена. Военно-воздушные силы Израиля также нанесли удар по объектам в окрестностях сирийского города Хомс.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Израиль подверг ракетно-минометному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, которая находится недалеко от Голанских высот. Целью атаки были объекты вблизи населенного пункта Ходр.