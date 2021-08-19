Сербия, 20 августа, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 19 августа ответил на обвинения ряда отечественных СМИ, которые пишут о том, что он во время своего «турне» по разным городам Сербии за последний месяц уже потратил около 500 млн евро, раздавая обещания по поводу того, что государство будет вкладывать средства в инфраструктуру и экономику Сербии.

Predsednik.rs Александр Вучич

По словам президента Сербии, все эти утверждения верны.

«Да, я потратил эти деньги, но не на себя. Это средства для строительства больниц, дорог, туннелей, газопровода, канализации. Это все нужно гражданам», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что в Сербии ранее было заявлено о том, что проект газопровода-интерконнектора, который должен связать Сербию с Болгарией на юге и Венгрией на севере, будет завершен в срок.