Москва, 20 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Самыми перспективными направлениями для начала собственного дела предприниматели Москвы считают онлайн-бизнес, IT-сферу и розничную торговлю. Об этом 20 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Picserver.org Бизнес

По её словам, такие результаты были получены входе опроса предпринимателей и людей, которые только планируют ими стать. При этом исследование показало, что онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени и женская, и мужская аудитория — 23 и 21% соответственно. Заметнее разница при выборе ИТ-сферы: ее называют перспективной 27% мужчин и 18% женщин.

«Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22% опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает IT-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13% участников опроса отдали ей свое предпочтение. Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице», — сказала Сергунина.