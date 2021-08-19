Манчестер, Великобритания, 19 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 19 августа издание Sports Illustrated сообщило, что руководство «Манчестер Сити» отклонило предложение каталонской «Барселоны» по трансферу 27-летнего флангового атакующего полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы. «Сине-гранатовые» предлагали «горожанам» обмен футболистами, но руководство английского клуба заинтересовано только в продаже португальца.

«Манчестер Сити»

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявлял, что несколько футболистов покинут клуб до закрытия трансферного окна.

«Барселона» не может позволить себе подписывать новых футболистов из-за финансовых трудностей, связанных с высокими зарплатами футболистов в клубе. «Сине-гранатовые» тратят на зарплаты 103% от общего оборота.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва принял участие в 45-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Португалец выдал худший сезон в составе «горожан».

Португальский полузащитник перешел в «Манчестер Сити» 1 июля 2017 года из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент стоимость Силвы, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «горожанами» рассчитано до середины 2025 года.