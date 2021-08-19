Токио, 19 августа, 2021, 23:42 — ИА Регнум. О кончине японского актёра Синъити Тибы пишет 19 августа The Japan Times.

Цитата из к/ф «Убить Билла». реж. Квентин Тарантино. 2003. США Ума Турман и Люси Лью

Актёр скончался в возрасте 82 лет в Японии. По данным издания, Тиба перенёс коронавирусную инфекцию, которая дала серьёзные осложнения, ставшие причиной его смерти.

Западному зрителю Тиба известен по картине Квентина Тарантино «Убить Билла», в которой японец исполнил роль хозяина чайной Хаттори Ханзо, владеющего боевыми искусствами.