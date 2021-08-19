Умер Синъити Тиба, сыгравший в фильме «Убить Билла»
Токио, 19 августа, 2021, 23:42 — ИА Регнум. О кончине японского актёра Синъити Тибы пишет 19 августа The Japan Times.
Цитата из к/ф «Убить Билла». реж. Квентин Тарантино. 2003. США
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Актёр скончался в возрасте 82 лет в Японии. По данным издания, Тиба перенёс коронавирусную инфекцию, которая дала серьёзные осложнения, ставшие причиной его смерти.
Западному зрителю Тиба известен по картине Квентина Тарантино «Убить Билла», в которой японец исполнил роль хозяина чайной Хаттори Ханзо, владеющего боевыми искусствами.