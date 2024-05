Лондон, 19 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Барабанщик легендарной британской рок-группы Queen Роджер Тейлор выпустил первый сингл из своего предстоящего сольного альбома «Outsider». Артист выложил музыкальный клип к новой композиции на официальном YouTube-канале.

Pexels.com Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор

«We're All Just Trying To Get By» — заглавный сингл с первого нового альбома Тейлора за восемь лет. Композиция была написана во время «темных глубин изоляции», в которой Тейлор рассматривает положительные стороны человеческого бытия и потребность выживать: «Я пытался подчеркнуть великие вещи в жизни. На самом деле это самое простое утверждение. Это то, что делает каждая жизненная сила на Земле: просто пытается выжить, размножаться и существовать. Это все, что мы пытаемся сделать, от растений до животных и людей, пытаемся выжить. Несмотря на все наши проблемы и все остальное, любая жизнь — это просто попытка выжить. Кроме того, конечно, мы находимся в разгаре кровавой пандемии… Я имею в виду, что даже коронавирус тоже просто пытается выжить!».

«Outsider» появится на стриминговых площадках 1 октября и будет также представлен в нескольких вариантах на виниловых пластинках.