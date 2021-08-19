* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:34 — REGNUM В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что Боевики, принадлежащие террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за сутки 20 раз обстреляли сирийские территории, прилегающие к идлибской зоне деэскалации.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 19 августа сообщается на на странице Минобороны России в Facebook.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, обстрелам подверглись сирийские провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 20 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в том числе по данным сирийской стороны — 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 11 обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — три обстрела», — указано в сообщении российского военного ведомства.

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