Париж, 19 августа, 2021, 23:24 — ИА Регнум. 22-летний вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой переход из «Милана» в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента: «В «Милане» я провел восемь лет, эта команда стала моим домом, вместе мы пережили много прекрасных моментов. Но в жизни необходимо принимать решения, у меня другие амбиции. Я клянусь, что не контактировал с другими клубами, когда уходил из «Милана». Моя цель в «ПСЖ» — выиграть Лигу Чемпионов», — цитирует итальянского футболиста издание Sport Mediaset.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

11 июля Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком прошедшего Чемпионата Европы 2020. Вместе со сборной Италии Доннарумма в финале турнира одержал победу над сборной Англии.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 37-ми матчах итальянской Серии А 2020/21, в которых пропустил 38 мячей. Четырнадцать раз голкиперу удалось сохранить ворота нетронутыми.

Голкипер перешел в «Пари Сен-Жермен» 14 июля, подписал пятилетнее соглашение до конца сезона 2025/26.