Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Американская исполнительница Фиби Бриджерс выпустила три новых ремикса на свою песню «Kyoto». Об этом сообщает портал NME.

Музыка

Glitch Gum, Bartees Strange и The Marias стали авторами ремиксов на песню, которая первоначально была включена в альбом певицы 2020 года «Punisher». Солист Glitch Gum был приглашен Бриджерс для совместной работы после того, как она услышала его кавер трека в жанре гипер-поп в декабре прошлого года. «Было так весело деконструировать музыкальные сферы Фиби и превратить их во что-то, что бы заполнило дыру в моем мозгу в форме гиперпоп-инди-кроссовера», — рассказал участник Glitch Gum.

Ранее Фиби Бриджерс выпустила свою версию хита «Nothing Else Matters» метал-группы Metallica. Песня войдет в проект «The Blacklist», который представит фанатам легендарной группы ремикс-версии песен с их одноименного альбома 1991 года.