Москва, 19 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. 22 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится центральный матч пятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян.

Андрей Пронин ИА REGNUM Виталий Мешков

На данный момент после четырех сыгранных туров «Локомотив» с восемью набранными очками занимает пятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с двумя победами и шестью очками идет двумя строчками ниже.

В последний раз «Локомотив» и «Краснодар» играли между собой 13 декабря 2020 года в рамках 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21. Тот матч завершился крупной победой «быков» со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Виктор Классон (5'), Реми Кабелла (11' Алексей Ионов), Маркус Берг (75', 85') и Магомед-Шапи Сулейманов (80' Игорь Смольников).