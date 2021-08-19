Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Kevin Abstract, лидер американской хип-хоп-группы Brockhampton, порадовал фанатов его сольного творчества, поделившись новым музыкальным клипом для своего нового сингла «Sierra Nights» с участием Райана Битти. Об этом сообщает портал NME.

Antonio Rull Рэп

Kevin выступил в качестве режиссера клипа на дорожную тематику. Это второй сольный трек участника Brockhampton в 2021 году. Несмотря на то, что официального подтверждения пока нет, ожидается, что «Sierra Nights» появится в новом третьем сольном альбоме Abstract, который, возможно, выйдет уже в этом году.

Новый сингл следует за вышедшим в июле «Slugger», который был записан совместно с рэперами Slowthai и $not. Последний релиз Kevin Abstract под названием «ABSTRACT baby» вышел в 2019 году.