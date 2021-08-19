19 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Алексей Соколов, , 23:31 — REGNUM Лидер меньшинства в палате представителей США от партии республиканцев Кевин Маккарти сказал, что если его партия выиграет на предстоящих в 2022 году выборах в Конгресс США, республиканцы не будут использовать импичмент в качестве политического оружия против президента США Джо Байдена в 2023 году.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Большинство демократов в палате представителей дважды пытались предъявить экс-презиенту США Дональду Трампу импичмент. Вначале в декабре 2019 года, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и попытках использовать иностранную помощь для победы на выборах. Второй раз его попытались отстранить после протестов в Капитолии 6 января, обвинив его в провокации насилия.

Оба раза Трамп был оправдан в ходе судебных процессов по импичменту в Сенате.

В интервью Fox News на этой неделе Маккарти снова заявил, что «демократы требовали импичмента ради политической выгоды». Он подчеркнул, что республиканцы «считают импичмент настолько серьезным вопросом, что к нему следует прибегать» только в качестве самого сурового наказания. «Если Байден предпримет незаконные действия, мы выдвинем импичмент. Но мы не собираемся выдвигать импичмент в политических целях», — пообещал политик.

Отметим, что комментарии Маккарти прозвучали на фоне того, как некоторые политики начали требовать импичмента Байдена из-за возникшего хаоса в Афганистане, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кевин Маккарти Office of the House Republican Leader

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данное заявление под соответствующей публикацией Fox News.

«Слово «импичмент» ничего не значит. Просто спросите Билла Клинтона. Судебные процессы по импичменту требуют времени, определенных усилий и отвлекают «трудолюбивых» политиков от работы, которая действительно важна», — считает KingKro.

«Я надеюсь, что Америка извлечет из всего этого очень ценный урок. Послушайте, Трамп был прав почти во всём. Он предупреждал. Экономисты слева и справа предупреждали. Даже Обама предупреждал, хотя он не знал, что его высказывание о Байдене было записано. И сейчас мы видим, как все эти предупреждения сбываются. Давайте извлечем из этого урок и в следующий раз будем голосовать разумно», — призывает ATCTroll.

«Я с вами согласен почти во всем, но! Хаос на южной границе не может продолжаться. В США скоро появятся 2 млн новых нелегалов, 90% из которых получат отказ в предоставлении убежища, и никаких дальнейших действий по их депортации предпринято не будет. Картели на южной границе открыто стреляют из автоматического оружия по пограничникам и/или владельцам ранчо. Картели запугивают фермеров и землевладельцев за то, что те препятствуют транзиту нелегалов. Импичмент Байдена положил бы конец опасным изменениям, которые он внес в иммиграционную систему», — уверен Philcons2018.

Джо Байден во время визита в Афганистан. 2009 U.S. Air Force

«Надеюсь, что импичмента не будет. Его заменой будет Камала. Мы застряли с этим идиотом до 2024 года», — рассуждает SenseUsedToBeCommon.

«Как канадец, я знаю, что наша страна научилась никогда не доверять американцам! Они согласились на строительство трубопровода, а потом передумали, хотя уже были вложены миллиарды. США управляются политиками, которые принимают решения только в интересах своей партии, а не США, их соседей или союзников. США никогда нельзя доверять», — заявляет OnePunch.

«Как канадец, я скажу, что OnePunch не прав. Мы также живем в так называемой «демократии», где соперники уничтожают друг друга по политическим причинам. Я, как и OnePunch, не говорю за всех канадцев, однако следует понимать, что мы не сходимся во многих мнениях, и это очень хороший пример. Канада также не может претендовать на моральное превосходство в вопросах доверия. Я считаю, что Америка и Канада лучшевсего подходят друг другу как переулки, и по большей части мы именно таковыми и являемся. Политики всегда будут использовать тактику раскола, чтобы расширить свои возможности. Это то, что они делают. Что касается трубопровода Keystone XL — да, это временная заминка, но труба всё еще находится в земле. Однажды это соглашение будет перезапущено и завершено. Тогда вложенные миллиарды долларов покажутся незначительными. Не беспокойтесь, Америка», — подбадривает TheBoysintheBand.

«Если Байден совершит незаконное действие, мы выдвинем импичмент». В этом буквально весь смысл импичмента. Рад, что мы это подчеркнули», — отмечает Sovereign73811.

«Зачем объявлять ему импичмент? Крайне редко партия не выдвигает действующего кандидата. Я бы предпочел, чтобы Трамп боролся с Байденом, а не с кем-то другим. К выборам 2024 года у Байдена будет самый низкий рейтинг одобрения в истории», — вычисляет 1911¤trp.

«Не забудьте запись, на которой он вымогает деньги, чтобы скрыть итоги расследования об участии Хантера в иностранной компании, а затем смеется над этим. Это именно те иностранные связи, в которых обвиняют Трампа, но в случае с Трампом у них нет доказательств», — объясняет nomordemocrats.

«Он солгал американскому народу. Он сказал нам, что численность афганской армии составляет 300 тыс. человек, и она может защитить себя от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Я не виню представителя Маккарти за то, что он не хочет использовать импичмент против Байдена. Даже если он заслуживает этого, я бы не хотел, чтобы консерваторы, республиканцы и независимые консерваторы, такие как я, опускались до уровня демократов», — комментирует Magda23.

«Это интересный вопрос, но здесь есть пара проблем. Первая — импичмент приведет к Камале Харрис… которая, на мой взгляд, еще менее квалифицирована для работы на посту президента, чем президент Байден. Потом — вы думаете, что политическая машина в Вашингтоне будет ждать до 2023 года, чтобы объявить ему импичмент? В свете последних действий и продемонстрированной некомпетентности, я думаю, что они попросят (убедят) его уйти в отставку или сместят его в соответствии с 25-й поправкой», — объясняет ranger231498.

«Байден не доживет до 2023 года. Демократы воспользуются 25-й поправкой и уберут его задолго до этого. Его безостановочные промахи угрожают их власти, и они это знают», — пишет ShpunkyLavaar.

Республиканский слон Jonathan McIntosh

«Было бы мудрым решением не объявлять импичмент Байдену. Если отбросить политику, это не решит проблему. Это лишь изменит действующих лиц, вовлеченных в проблему. Проблема здесь не в Байдене, а в повестке дня демократов, которые стремятся уничтожить Америку, какой мы ее знаем. Если Байдену объявят импичмент, Харрис займет его место и продолжит программу. Если Харрис будет подвергнута импичменту, её место займет Пелоси. Программа останется на месте и продолжит сеять хаос в стране. Демократическая линия преемственности будет продолжать работу. Лучше устранить эту программу на промежуточных выборах 2022 года, получив большинство в палате представителей и Сенате», — считает mrmick.

«Вы точно знаете, что если бы роли поменялись местами, то демократы сначала объявили бы импичмент президенту, затем вице-президенту, оставив своего спикера на посту президента. Республиканцы, хотя и не идеальны, но достаточно уважают демократию и Америку, чтобы не поступать так», — подчеркивает RockDude49.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 46%.