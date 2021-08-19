Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Гражданка Соединенных Штатов Америки Кэтлин Робертс, которая также утверждает, что она является реинкарнацией Мэрилин Монро, рассказала, что призрак именитого музыканта Майкла Джексона сделал ей предложение с розовым обручальным кольцом. Об этом сообщает портал NME. Она добавила, что преподобный Мартин Лютер Кинг-младший якобы руководил церемонией, когда она выходила из ванны. Робертс рассказала в интервью Daily Star, что Джексон общается с ней через «обладание» телом женщины, чтобы жить в счастливом браке с ней. Он поет, танцует и ест пищу через тело Робертс. Она добавила, что, по ее мнению, Джексон выбрал ее из-за ее очевидного сходства с покойной Монро. «Я чувствую себя особенной из-за того, что он выбрал меня в жены, мы относимся к нашим отношениям так, как будто мы женаты. У нас есть свои взлеты и падения, но, Майкл, правда в том, что я просто не могу перестать любить тебя», — сказала она.

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Напомним, что один из самых продаваемых артистов в истории музыкальной индустрии Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.