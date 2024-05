Лондон, 19 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Британская рок-группа The Boo Radleys объявили концертный тур по Великобритании, это первые живые выступления коллектива за 24 года, сообщает портал NME.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Группа объявила о своем воссоединении в прошлом месяце и решила отправятся в тур в октябре. Гитарист-основатель Мартин Карр не вошел в нынешний состав бэнда. Тур также пройдет в Манчестере, Эдинбурге, Ньюкасле и Бирмингеме, а завершится в Лондоне выступлением в клубе Moth 30 октября.

The Boo Radleys также выпустят новый четырехтрековы мини-альбом 10 сентября, в котором будет представлен их недавний сингл «A Full Syringe and Memories Of You», а специальное издание винилового альбома выйдет позже в этом году.