Анкара, 19 августа, 2021, 22:21 — ИА Регнум. 19 августа в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» потерпел поражение от римской «Ромы» со счетом 1:2. Матч проходил в рамках заключительного четвертого раунда Лиги Конференций УЕФА 2021/22.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Первый мяч на 55-й минуте встречи забил 25-летний итальянский опорный полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после передачи Генриха Мхитаряна — 0:1. Через 9 минут новичок «Трабзонспора» Андреас Корнелиус восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов вновь вывел гостей вперед — 1:2. Этот мяч стал первым для нападающего в составе «волков».

«Рома» одержала первую победу под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.

Бригада арбитров (Словения): Матей Юг | Мануэл Видали | Роберт Вукан | Нейц Кайтазович.

Желтые карточки: Бруно Перес — 14, Матиас Винья — 15, Эдгар Иэ — 51.

Стартовые составы команд:

«Трабзонспор»: Угурджан Чакыр, Исмаил Кейбаши (Андрес Трондсен, 63'), Витор Уго, Эдгар Иэ, Бруно Перес, Берат Оздемир (Абдулкадир Омюр, 77'), Анастасиос Бакасетас, Марек Гамшик, Энтони Нвакаэме, Джанини (Бенгали-Фоде Койта, 83'), Жервиньо (Андреас Корнелиус, 63').

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Матиас Винья, Джанлука Манчини, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Мараш Кумбула, 90'), Жордан Верету (Амаду Диавара, 90'), Николо Дзаньоло, Генрих Мхитарян (Карлес Перес, 82'), Эльдор Шомуродов (Борха Мойораль, 82').

Статистика матча («Трабзонспор"/ «Рома»)

Удары 8/6

Удары в створ 6/2

Владение 52%/48%

Угловые ¾

Нарушения 9/11

Ответный матч между «Ромой» и «Трабзонспором» пройдет 26 августа в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.