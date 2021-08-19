Челябинск, 19 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Штраф в размере 1,3 млн рублей назначил Курчатовский районный суд Челябинска в виде наказания гражданину Казахстана за дачу взятки в крупном размере сотруднику Челябинской таможни, сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни В Троицком районе Челябинской области задержана партия контрабандных шин

Напомним, задержание казахстанского предпринимателя, которого приговорили сегодня к штрафу, произошло в марте 2021 г. в Троицком районе (Челябинская область).

Казахстанский предприниматель был задержан при попытке незаконно ввезти в Россию 946 летних автомобильных шин для легковых автомобилей производства Китая, Украины и Словакии общей массой десять тонн. Стоимость груза составила 2,4 млн рублей.

Как рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, казахстанец попытался «решить проблему на месте», предложив взятку в сумме 180 тысяч рублей начальнику отдела Челябинской таможни, чтобы тот пропустил грузовик в Россию.

Таможенник, согласившись для вида, сообщил о готовящемся преступлении в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни, и при передаче части суммы казахстанца задержали. Сегодня, 19 августа, приговор казахстанцу, признанному виновным, вступил в законную силу.