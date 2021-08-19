Москва, 19 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России приняло решение об оснащении снайперских пар миниатюрными разведывательными беспилотниками, сообщает 19 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Беспилотник

Благодаря дрону-разведчику снайперы Вооруженных сил РФ получат возможность вести наблюдение за противником на гораздо большем расстоянии, а в перспективе смогут использовать его и как ударный дрон, снаряженный боеприпасами небольших размеров.

Первыми мини-дроны получат снайперы Воздушно-десантных войск. Они же проверят, насколько эффективны такие аппараты и как их лучше использовать.

Если эксперимент будет признан успешным, аналогичные миниатюрные беспилотники начнут поступать в подразделения морской пехоты, спецназа и Сухопутных войск.

Тактико-технически и габаритные характеристики беспилотников, закупаемых для снайперов, пока не раскрываются.

Известно лишь то, что бойцы смогут легко носить их с собой, а двигатели этих аппаратов отличаются малошумностью.