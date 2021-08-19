Киев, 19 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский не считает достаточной компенсацией убытков от запуска проекта «Северный поток — 2» намерения США и Германии инвестировать 1 млрд долларов в возобновляемую энергетику Украины.

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Об этом он заявил в интервью ряду СМИ, фрагменты из которого сегодня, 19 августа, цитирует офис президента.

Зеленский отметил, что Украина потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около $2 млрд в год. Кроме того, может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива, что также является экономической проблемой.

Президент отметил, что Украина в принципе может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода.

«Технически мы даже смогли бы транспортировать «зеленый» водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в компании-операторе ГТС Украины заявили, что в принципе использовать систему для транспортировки водорода можно, но это «сложный технологический процесс».

«Чтобы начать транспортировать водород, нам надо менять нашу ГТС. В данных условиях это — как перестроить самолет в полете», — заявил в июле глава компании-оператора Сергей Макогон.