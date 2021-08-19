Лондон, 19 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Британский поп-музыкант Эд Ширан снова затронул тему математики в своей музыке, анонсировав пятый студийный альбом под названием «=», а также поделился синглом «Visiting Hours». Артист выложил премьеры новой композиции на своем YouTube-канале.

Эд Ширан

Исполнитель, чьим последним сольным альбомом был «÷» 2017 года, в своих социальных сетях подтвердил, что выпустит новую пластинку 29 октября на лейбле Atlantic. Ширан также заявил, что песня, которая сейчас вышла, не является новым синглом альбома, а является вырезкой из предстоящей записи.

Ширан рассказал, что он нарисовал часть обложки нового альбома, которую позже закончил его друг.