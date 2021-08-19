Москва, 19 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Законопроект о запрете въезда в Россию русофобам и тем, кто оскорбляет историческую память народа подготовлен к представлению в Государственную думу РФ.

Mirtesen.ru Русофобия

Законопроект запрещает въезд в страну иностранцам, если те возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку.

Въезд будет запрещен и тем, кто оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает (повреждает) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества.

Ограничения коснутся и тех, кто распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, пропагандирует, демонстрирует, изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику или символику.

Кроме того, запрет на въезд коснется тех, кто отрицает факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.

«У нас созданы представительства в 50 странах. И в некоторых из них достаточно сложно выражать своё мнение относительно темы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Например, в прошлом году в Латвии Волонтеры Победы даже выходили на митинг перед Сеймом из-за принятия в первом чтении законопроекта о запрете Георгиевской ленты в публичных местах», — рассказала журналистам член Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы видим, как в ряде стран неуважительно относятся к ветеранам, оскверняют памятники советским воинам, проводят шествия неонацистов. Считаю правильным ограничить въезд в Россию тем, кто неуважительно относится к нашей стране и ее гражданам», — подчеркнула общественница.

«Это последовательное решение после принятия поправок в Конституцию о поддержке соотечественников и защите исторической памяти, а также закона об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов», — считает Ольга Амельченкова.

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