Ольга Амельченкова поддерживает запрет на въезд в Россию для русофобов
Москва, 19 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Законопроект о запрете въезда в Россию русофобам и тем, кто оскорбляет историческую память народа подготовлен к представлению в Государственную думу РФ.
Законопроект запрещает въезд в страну иностранцам, если те возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку.
Въезд будет запрещен и тем, кто оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает (повреждает) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества.
Ограничения коснутся и тех, кто распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, пропагандирует, демонстрирует, изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику или символику.
Кроме того, запрет на въезд коснется тех, кто отрицает факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.
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