Мадрид, 19 августа, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Организаторы испанского музыкальный фестиваль Kislorod. Live, ежегодно проходящего в Бенидорме, заявили об очередном переносе мероприятия на год. Напомним, что Kislorod. Live в 2020-м году сдвигался на год вперед. Весной было объявлено, что фестиваль состоится осенью 2021-го.

Василий Иванов ИА REGNUM «Би 2»

«Команда фестиваля и местная администрация проделали большую работу по созданию комфортной и безопасной модели проведения мероприятия в этом году», — сообщают организаторы фестиваля. «Ради этого мы пошли на смену площадки. Мы надеемся на общее смягчение ограничений на поездки в новые сроки фестиваля, что позволит посетить Kislorod. Live жителям других европейских государств и не только. Ежедневно мы получаем письма из России, Украины, Великобритании, Израиля и многих других стран, в которых авторы сетуют на невозможность посетить фестиваль в ранее заявленные даты».

В первый день испанского фестиваля на сцене должны были выступить Би-2, ДДТ и Ляпис-98. Во второй день программу обещали составить Brainstorm, Земфира, Бумбокс и Kazka. О новых датах фестиваля будет сообщено позже.