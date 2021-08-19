Варшава, 19 августа, 2021, 21:54 — ИА Регнум. 19 августа в Бельско-Бяле (Польша) на стадионе «Мейски» «Ракув» в первом матча плей-офф Лиги Конференций УЕФА 2021/22 обыграл бельгийский «Гент» со счетом 1:0. Единственный мяч на экваторе второй половины забил 32-летний польский защитник Анджей Невулис. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Желтые карточки получили Мишель Нгади-Нгаджи (67'), Лоран Депуатр (68'), Вадис Одиджа-Офоэ (81'), Нурио Фортуна (88') и Владан Ковачевич (90+7'). На матче работала испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты главного судьи — Хосе Энрике Наранйо Перес и Теодоро Собрино.

Составы команд:

«Ракув»: Ковачевич, Невулис, Тудор, Арсенич (Руднич, 22'), Вдовяк (Длугош, 75'), Полетанович, Кун, Папаниколау, Мусиолик (Гутковски, 57'), Лопес (Щелаговски, 74'), Цебуля (Стерджен, 75').

«Гент»: Болат, Окуму, Нгади-Нгаджи, Ханче-Ольсен, Фортуна, Одиджа-Офоэ, Де Сарт (Кумс, 80'), Хюльсагер (Безус, 68'), Кастро-Монтес (Самоис, 80'), Депуатр, Тиссаудали (Чакветадзе, 68').

Статистика матча («Ракув"/ «Гент»)

Удары 4/8

Удары в створ 2/4

Владение 39%/61%

Угловые ¼

Нарушения 6/17

Ответный матч пары «Гент» — «Ракув» пройдет 26 августа в Генте (Бельгия) на стадионе «Геламко Арена».

В третьем раунде Лиги Конференций УЕФА «Ракув» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0 по сумме двухматчевого противостояния.