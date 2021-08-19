Киев, 19 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. До запуска газопровода «Северный поток — 2» России предстоит еще «долгий путь», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ.

Gazprom.ru «Северный поток»

Фрагменты интервью публикует 19 августа пресс-служба офиса Зеленского.

Президент заявил, что это время Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

«Это долгий путь, даже если до полного завершения «Северного потока — 2» остается 1% работ. Одно дело — построить газопровод, а другое — запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международные энергетические стандарты», — сказал Зеленский.

Он в очередной раз высказал мнение, что даже после окончания строительства этого трубопровода есть вероятность, что он не заработает. Зеленский подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это оружие, поскольку с помощью этого проекта Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в «Газпроме» заявили, что уже до конца 2021 года поставки по газопроводу «Северный поток — 2» могут составить 5,6 млрд кубометров газа.