В Марий Эл из-за пожара эвакуировали посёлок и санаторий
Марий Эл, 19 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Посёлок Сосновый Бор (Медведевский район, Марий Эл) и одноимённый санаторий эвакуированы из-за лесного пожара, сообщили 19 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Сообщение о пожаре на территории Куярского лесничества поступило в 13:00 (время местное). Через полтора часа стало известно, что пожар распространяется в сторону Соснового Бора.
«Произведена опашка населенного пункта, — сообщили в МЧС. — Объявлена эвакуация жителей населённого пункта — около 300 человек».
В 17:00 (время местное) пожарные заявили, что возгорание удалось локализовать в районе Соснового Бора и что угрозы населённому пункту нет.
При этом проживающих и персонал санатория «Сосновый бор» также эвакуировали: 168 человек увезли на пяти автобусах. Борьба с огнём продолжается.