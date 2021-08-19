В США грабители ранили четверых полицейских города Альбукерке
Альбукерке, США, 19 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Четверо сотрудников полиции получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в американском городе Альбукерке.
Вооружённое ограбление
Об этом сообщил 19 августа мэр города Тим Келлер на своей странице в Twitter.
«Офицеры полиции Альбукерке получают неотложную медицинскую помощь после получения огнестрельных ранений при исполнении служебных обязанностей сегодняшним утром», — написал Тим Келлер.
По информации местных СМИ, перестрелка произошла в ходе ограбления, которому попытались помешать полицейские.
Сообщается, что несколько подозреваемых в причастности к этому преступлению уже задержаны.