Альбукерке, США, 19 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Четверо сотрудников полиции получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в американском городе Альбукерке.

Вооружённое ограбление

Об этом сообщил 19 августа мэр города Тим Келлер на своей странице в Twitter.

«Офицеры полиции Альбукерке получают неотложную медицинскую помощь после получения огнестрельных ранений при исполнении служебных обязанностей сегодняшним утром», — написал Тим Келлер.

По информации местных СМИ, перестрелка произошла в ходе ограбления, которому попытались помешать полицейские.

Сообщается, что несколько подозреваемых в причастности к этому преступлению уже задержаны.