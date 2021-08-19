Тибетский автономный район, Китай, 19 августа 2021, 21:47 — REGNUM В Китае проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею мирного освобождения Тибета, являющегося в настоящее время Тибетским автономным районом (ТАР) КНР. Как сообщает 19 августа Синьхуа, ссылаясь на официальную информацию, главные тожества состоялись в административном центре ТАР — городе Лхаса, известном обилием древних памятников истории и культуры.

Николай Рерих. Тибет. Гималаи. 1933
Николай Рерих. Тибет. Гималаи. 1933

Участники собрания заслушали поздравительные послания от ЦК КПК, Постоянного комитета ВСНП, Госсовета КНР, Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и Центрального военного совета КНР. Центральные власти на мероприятии представлял председатель ВК НПКСК Ван Ян, являющийся членом Политбюро ЦК КПК. По поручению центральных органов власти он вручил шелковый баннер с поздравлениями и другие юбилейные символы, а затем выступил с речью.

Ван Ян особо подчеркнул, что имеет поручение от партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина возглавить делегацию, во главе которой торжественно отметить славный юбилей воссоединения Тибета с Китаем. Назвав мирное освобождение региона в 1951 году «крупной победой», Ван Ян отметил, что это событие ознаменовало исторический переход, имеющий эпохальное значение.

«Процветающий, социалистический Тибет стоит высоко и прочно на крыше мира», — подчеркнул лидер НПКСК.