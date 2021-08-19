Тибетский автономный район, Китай, , 21:47 — REGNUM В Китае проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею мирного освобождения Тибета, являющегося в настоящее время Тибетским автономным районом (ТАР) КНР. Как сообщает 19 августа Синьхуа, ссылаясь на официальную информацию, главные тожества состоялись в административном центре ТАР — городе Лхаса, известном обилием древних памятников истории и культуры.

Николай Рерих. Тибет. Гималаи. 1933

Участники собрания заслушали поздравительные послания от ЦК КПК, Постоянного комитета ВСНП, Госсовета КНР, Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и Центрального военного совета КНР. Центральные власти на мероприятии представлял председатель ВК НПКСК Ван Ян, являющийся членом Политбюро ЦК КПК. По поручению центральных органов власти он вручил шелковый баннер с поздравлениями и другие юбилейные символы, а затем выступил с речью.

Ван Ян особо подчеркнул, что имеет поручение от партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина возглавить делегацию, во главе которой торжественно отметить славный юбилей воссоединения Тибета с Китаем. Назвав мирное освобождение региона в 1951 году «крупной победой», Ван Ян отметил, что это событие ознаменовало исторический переход, имеющий эпохальное значение.

«Процветающий, социалистический Тибет стоит высоко и прочно на крыше мира», — подчеркнул лидер НПКСК.