Иньчуань, Китай, , 21:44 — REGNUM В китайском Иньчуане, административном центре Нинся-Хуэйского автономного района (НХАР) проходит пятое китайско-арабское ЭКСПО; уже в первый день форума на нем заключены соглашения по 13-ти проектам сотрудничества на сумму в 4 млрд юаней (около 620 млн долларов). Об этом 19 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в центр ЭКСПО вынесена конференция по содействию инвестициям в рамках «Пояса и пути».

В рамках конференции прошел обмен мнениями о политических мерах по укреплению сотрудничества и расширению его сфер на такие области, как инфраструктурное строительство, новые энергоисточники, аграрный сектор, гражданская авиация, производство приборов и оборудования и т.д.

Сообщается, что ЭКСПО организовано Министерством коммерции КНР, Китайским комитетом содействия развитию международной торговли, а также правительством НХАР. С первого такого ЭКСПО в 2013 году участие в подобных мероприятиях уже приняли более 5 тыс. компаний и предприятий примерно из 110 стран.