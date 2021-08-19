Норвежцы Emperor снова перенесли свой российский концерт на год
Москва, 19 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Норвежская блэк-метал-группа Emperor перенесла дату своего единственного российского концерта в этом году. Об этом сообщает портал InterMedia.
Изначально московское шоу норвежской группы должно было состояться в марте 2020 года, однако по очевидным причинам было перенесено на осень, но и эта дата также застала строгие коронавирусные меры. Исполнители не стали огорчать своих российских фанатов и пообещали приехать в 2021 году, но текущая эпидемиологическая ситуация по-прежнему не позволяет западным артистам посещать Россию с большими концертами. Организаторы концерта сообщили, что новая дата назначена на 1 октября 2022 года.
Emperor —норвежскаяблэк-метал-группа, основанная в 1991 году и оказавшая значительное влияние на развитие жанра. Ранние альбомы Emperor заложили основусимфонического блэк-метала. Основателями и бессменными участниками Emperor были мультиинструменталист и вокалистИсан и гитарист и бас-гитаристСамот.