Москва, 19 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Норвежская блэк-метал-группа Emperor перенесла дату своего единственного российского концерта в этом году. Об этом сообщает портал InterMedia.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Изначально московское шоу норвежской группы должно было состояться в марте 2020 года, однако по очевидным причинам было перенесено на осень, но и эта дата также застала строгие коронавирусные меры. Исполнители не стали огорчать своих российских фанатов и пообещали приехать в 2021 году, но текущая эпидемиологическая ситуация по-прежнему не позволяет западным артистам посещать Россию с большими концертами. Организаторы концерта сообщили, что новая дата назначена на 1 октября 2022 года.