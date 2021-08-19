Вашингтон, 19 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Мужчина, угрожавший взорвать автомобиль возле библиотеки Конгресса в Вашингтоне, сдался полицейским, сообщает 19 августа телеканал NBC.

Бомба

Уточняется, что злоумышленник вышел из машины сам, после чего был задержан.

Ранее он объявил о том, что его автомобиль заминирован.

По некоторым данным, мужчина может быть психически больным.

О взрывчатке, якобы находившейся в его автомашине, пока не сообщается.