Нортгемптоншир, Великобритания, 19 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В мае Slowthai объявил о проведении своего собственного однодневного фестиваля Happyland в сентябре этого года. Теперь он отложил мероприятие, предположив, что оно будет перенесено на следующий год. Об этом исполнитель заявил в своих социальных сетях.

(сс) StockSnap Музыка

«К сожалению, из-за вещей, находящихся вне моего контроля, мы не смогли собрать шоу в соответствии со стандартом, который я хотел для первого в истории мероприятия», — сказал рэпер в заявлении в твиттере, которое вы можете прочитать ниже.

https://twitter.com/slowthai/status/1428295726702940160

«Happyland» должен был состояться в Нортгемптоне, родном городе Slowthai в Великобритании, на городской площадке для крикета. Вместе с рэпером на фестивале должны были выступить Shygirl, Idles, Beabadoobee и Pa Salieu.