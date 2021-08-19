Москва, 19 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В России стартовали государственные испытания бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на колёсной платформе «Бумеранг», сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаила Осыко.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП «Бумеранг»

По его словам, в ближайшее время в войсках появится опытно-промышленная партия этих машин.

Их количество будет определено в новой программе вооружений, пояснил Осыко.

Кроме того, он сообщил, что бронемашины К-16 и К-17 отличаются хорошим внутренним объёмом, поэтому их можно также использовать для создания машин связи и разведки.

Напомним, в ходе военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны России намерено подписать 45 государственных контрактов на общую сумму в полтриллиона рублей.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа.