Киев, 19 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 19 августа, эксперты обсудили тридцатилетие событий, известным как попытка госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) совершить государственный переворот в СССР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Центральное телевидение Гостелерадио СССР Пресс-конференция ГКЧП 19 августа 1991 года

Как отмечают политологи, в эти дни будет много пафосных речей от политиков по поводу их вклада в получение Украиной независимости, и украинцам важно понимать, кто действительно боролся за суверенитет, а кто просто пытается приписать себе мнимые заслуги.

Так, политический эксперт Александр Потемкин напоминает, что 19 августа 1991 года нынешнему президенту Владимиру Зеленскому — «который, несомненно, запишет пафосный ролик о независимости» — было 13 лет; спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову было 7 лет; премьер-министру Денису Шмыгалю было 15 лет.

«Нынешнее высшее руководство страны на момент получения Украиной независимости только училось жить, даже не думая о каких-то высоких материях. Что Зеленский, что Разумков со Шмыгалем не проходили лично через эти события, не получили этого опыта. Но есть действующие политики, которые принимали непосредственное участие в борьбе за независимую Украину», — отмечает специалист.

Ссылаясь на историческую литературу. Потемкин отмечает, что нынешний лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который в 1991 году входил в состав руководства Совета адвокатов, вместе с коллегами направил письмо в Верховную раду Украины, в котором четко обозначил, что и Совет, и сам Медведчук считают «создание и действия государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР незаконными, антиконституционными».

«Это событие создало взрывоопасную ситуацию, в которой суверенитет Украины оказался под реальной угрозой. Введение чрезвычайного положения при таких условиях может расцениваться только как узурпация власти и грубое попрание прав Украины как независимого государства — члена ООН… Считаем необходимым обратиться в Верховную раду УССР, на которую возлагается принятие в этот критический момент исторических и крайне важных для судьбы Украины решений, проявить государственную мудрость, решительность и единство, дать надлежащую оценку деятельности ГКЧП, руководствуясь Конституцией СССР, Конституцией УССР и Декларацией о государственном суверенитете Украины», — говорилось в этом заявлении.

В завершение эксперт отмечает, что отличие от Зеленского «и его банды», Медведчук и сейчас выступает за реальную независимость и суверенитет Украины, без любого внешнего вмешательства и шараханья между западом и востоком. По мнению политолога, то, что сегодня лидер ОПЗЖ находится под репрессиями за свою государственную позицию — «это лишь доказательство того, кто на самом деле думает о будущем страны, а кто пытается удержать власть».