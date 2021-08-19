Манчестер, Великобритания, 19 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра перешел в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды до конца сезона. «Фламенго» заплатит «манкунианцам» 1 миллион евро за аренду футболиста. Также в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа Перейры бразильским клубом за 15 миллионов евро. Об этом 19 августа сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед»

Текущее соглашение Андреаса Перейры с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до середины 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в 8 миллионов евро. За последние полтора года футболист упал в цене в два с половиной раза.

В прошедшем сезоне Андреас Перейра, выступая за римский «Лацио», принял участие в двадцати шести турах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.