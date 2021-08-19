Вена, 19 августа, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Полиция Австрии 19 августа арестовала 21 члена преступной группировки с Балкан, которая заработала с продажи наркотиков в австрийской столице Вене несколько миллионов евро.

Cha già José Вена

Большинство задержанных — граждане Сербии, Хорватии и Черногории. Всего двое из 21 имели оформленные документы, позволяющие им находиться на территории Австрии.

Кроме крупной партии наркотиков, австрийская полиция изъяла у преступников несколько пистолетов, фальшивые документы и 360 000 евро наличными.

Напомним, что недавно полиция Австрии раскрыла сеть уличных наркоторговцев, в которой также участвовали выходцы с Балкан.