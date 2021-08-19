Рейкьявик, 19 августа, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Хильдур Гуднадоттир — исландский композитор, наиболее известная по работе над фильмами «Джокер» и сериалом HBO «Чернобыль», — рассказала о своем следующем проекте: Хильдур и ее муж Сэм Слейтер написали оригинальный саундтрек для предстоящей видеоигры Battlefield 2042, последней части продолжительной франшизы шутера от первого лица Battlefield, сообщает портал Billboard.

Постер игры Battlefield 5

«Мы очень рады, что пишем нашу первый саундтрек видеоигр именно для Battlefield 2042 и объединяемся с Electronic Arts», — говорится в заявлении Хильдур и Слейтера. «Это был такой глубокий творческий опыт — погрузиться в этот мир и создать поистине уникальную и разрушительную музыкальную среду для игры».

Напомним, что Battlefield 2042 должен выйти 22 октября на главных игровых платформах — PS5, Xbox и ПК. Lakeshore Records собирается выпустить саундтрек игры в цифровом и виниловом формате.