Хильдур Гуднадоттир записала саундтрек для игры Battlefield 2042
Рейкьявик, 19 августа, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Хильдур Гуднадоттир — исландский композитор, наиболее известная по работе над фильмами «Джокер» и сериалом HBO «Чернобыль», — рассказала о своем следующем проекте: Хильдур и ее муж Сэм Слейтер написали оригинальный саундтрек для предстоящей видеоигры Battlefield 2042, последней части продолжительной франшизы шутера от первого лица Battlefield, сообщает портал Billboard.
«Мы очень рады, что пишем нашу первый саундтрек видеоигр именно для Battlefield 2042 и объединяемся с Electronic Arts», — говорится в заявлении Хильдур и Слейтера. «Это был такой глубокий творческий опыт — погрузиться в этот мир и создать поистине уникальную и разрушительную музыкальную среду для игры».
Напомним, что Battlefield 2042 должен выйти 22 октября на главных игровых платформах — PS5, Xbox и ПК. Lakeshore Records собирается выпустить саундтрек игры в цифровом и виниловом формате.
Хильдур Ингвельдардоттир Гуднадоттир — исландский музыкант и композитор, виолончелистка. Выступала и записывалась совместно с такими коллективами, как Múm, Pan Sonic, Throbbing Gristle, Sunn O))) и многими другими. Наиболее известна по работе над мини-сериалом «Чернобыль», а также над фильмами «Убийца 2: Против всех», «Мария Магдалина» и «Джокер». Обладательница премий «Грэмми», «Эмми», «Золотой глобус», BAFTA, «Оскар» и «Спутник», а также призёр Венецианского кинофестиваля (Soundtrack Stars).